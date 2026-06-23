RESONANCIA MUNDIAL

La persecución, y las acciones contra periodistas y medios de información se multiplican en todo el país. No son casos aislados, parecen obedecer un patrón…

Es bien sabido que el diario New York Times, es uno de los de más prestigio y peso a nivel mundial. Lo que ahí se publique o escriba, adquiere por sí mismo una gran resonancia que ha obligado a varios gobiernos de varios países, a corregir el rumbo o a toma decisiones radicales.

Por eso es de trascendental importancia la publicación del reportaje que escribieron los periodistas Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas, que titularon “En México, los políticos usan las leyes contra los periodistas” en que abordaron los casos de Tribuna de Campeche y del periodista Jorge Luis González Curi.

Dos casos de represión absoluta, pues como es bien sabido, los jueces ordenaron que Tribuna deje de circular, y que el periodista Jorge González deje de ejercer el oficio por un lapso de dos años. Decisión que fue combatida y rebatida afortunadamente en los tribunales federales.

Pese a ello, el riesgo subsiste. Los jueces que ordenaron la censura contra Tribuna y el periodista González Valdez, solamente mostraron el rostro de la represión, censura y acoso, que tiene el Gobierno de la señora Sansores, y en general, de los gobiernos de la 4T.

Porque como certeramente señala el reportaje en cita, esta persecución, y estas acciones contra periodistas y medios de información se multiplican en todo el país. No son casos aislados, parecen obedecer un patrón que confirma que para este régimen, la libertad de expresión les representa una molestia.

El reportaje enfatiza por ejemplo, que a principios de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión, por un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.

The New York Times en español citó los casos de Tribuna de Campeche y su exdirector Jorge Luis González Valdez, a quienes la gobernadora Layda Sansores presionó financiera y legalmente propiciando el cierre de ese medio.

“La gobernadora los comenzó a atosigar con la cuestión de impuestos, con perseguir al personal, con la cuestión de demandas, con el hecho de cancelar su publicidad”, dijo Jorge Luis González, exdirector de Tribuna, que se ha enfrentado a múltiples acciones legales por parte de Layda Sansores.

También recordó que el verano pasado, un juez prohibió a González Valdez publicar cualquier cosa relacionada con Sansores, y ordenó a Tribuna que remitiera todo contenido que la mencionara a un revisor judicial, para que lo autorizara antes de su publicación. Esa orden no entró en vigor porque el equipo de defensa de los periodistas presentó un amparo.

Trascendental que el mundo se esté enterando de los abusos de la señora Sansores. Tal vez ya nunca pueda enmendar el rumbo porque ya va de salida, pero los ciudadanos sí podemos reorientar el sentido de nuestro voto, y no volver a votar por partidos que, una vez en el poder, se convierten en autoritarios y antidemocráticos, porque quien atenta contra la libertad de expresión atenta contra la democracia..