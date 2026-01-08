DE HUEVOS PODRIDOS

Solo se están moviendo aquellos que tienen aspiraciones futuristas, sea que quieran ser presidentes municipales o diputados federales…

–“Ya pasó el Día de Reyes, y si bien es cierto que desde hace muchos años no me regalan ni el más triste carbón, me ha sorprendido gratamente ver que algunos diputados locales naranjas, en coordinación con la Comuna que preside la bella Bibiana, están realizando festivales en las colonias de sus distritos, para llevarle alegría, diversión y algunos obsequios a los infantes” relató desde su banquillo donde lustra zapatos, el bolero don Memín.

–“No todos Chito, le contestó de inmediato doña Chela. Hay que aclarar las cosas porque si no la gente va creer que toooodos los diputados naranjas están en ese plan, lo cual no es cierto. Solo se están moviendo aquellos que tienen aspiraciones futuristas, sea que quieran ser presidentes municipales o diputados federales. Claro, se hacen acompañar de algunos regidores quienes, a su vez, quieren ser diputados”.

–“Es una costumbre que ya data de muchos años, aclaró el viejo Julián. Es una manera de que la gente te conozca, te apapache, y que, cuando la invites a colaborar en tu campaña no te hagan el feo. Lástima que no todos nuestros representantes populares tengan ese ánimo de regresar a sus distritos, aunque sea a cortar rosca de reyes y tomar chocolatito. Los diputados locales y federales así como los senadores guindas son los más ausentes” lamentó.

–“Tiene usted toda la razón, concedió el poeta Casimiro. Yo me pregunto: ¿en dónde estarán nuestros senadores y nuestros diputados federales de todos los partidos y colores? No solo son los que más cobraron de compensaciones de fin de año, y además se exentaron de pagar los impuestos correspondientes, sino que también son los más desaparecidos. Esos sí que ni el más triste pollo rostizado regalaron a sus simpatizantes” aseveró.

–“Y déjate de pollos rostizados, exclamó el bolero don Memín, son los que menos resultados le han dado al pueblo. No lograron gestionar ni un solo peso en el paquete presupuestal de este año y a eso se debe que nos vayan a recortar más de tres mil millones de pesos. Ellos son los que se dan la gran vida, levantando la mano para aprobar o rechazar lo que les ordenen sus jefes” vociferó.

–“Pero ya regresarán pidiendo el voto, sea para que sean alcaldes o diputados locales o regidores. Porque ya les gustó comer con manteca y no se van a resignar a vivir como los comunes mortales. Yo ya los estoy esperando con mi canasta de huevos de pato, para que cuando empiecen las campañas los huevos ya estén podridos y se los pueda arrojar a esos sinvergüenzas sin ningún remordimiento” concluyó doña Chela.