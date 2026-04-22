A PUERTA CERRADA Y SIN PRENSA: MORENA MUEVE SUS PIEZAS CLAVE EN CAMPECHE

San Francisco de Campeche, Campche.- En medio de hermetismo y sin acceso a medios de comunicación, se desarrolla un encuentro político de alto nivel en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche Siglo XXI, donde Morena reúne a su estructura en el estado.

Al evento asisten integrantes del gabinete estatal legal y ampliado, así como diputados y figuras políticas del partido, en lo que se perfila como una reunión decisiva para el rumbo electoral en Campeche.

De acuerdo con versiones al interior, durante este encuentro se realizaría la presentación de quien asumirá el cargo de coordinador estatal del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, una figura estratégica que, en los hechos, lo posiciona como el virtual candidato a la gubernatura.

El carácter privado del evento y la exclusión de la prensa refuerzan la lectura de que se trata de una decisión ya tomada, en un momento donde Morena busca cerrar filas y evitar divisiones internas de cara al próximo proceso electoral.