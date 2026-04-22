ENREDES: PABLO SERÍA EL VIRTUAL CANDIDATO DE MORENA A GOBERNADOR; HOY LO NOMBRARÍAN COORDINADOR ESTATAL DE LA TRANSFORMACIÓN

-LIZ RENUNCIARÍA A LA SEGOB PARA IR POR UNA DIPUTACIÓN FEDERAL Y RAFAEL CASTILLA SERÍA SU RELEVO.

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus será presentado hoy como coordinador estatal de la defensa de la transformación, lo que lo convertirá en virtual candidato de Morena a gobernador.

Esta designación tiene el aval de la dirigencia nacional, y será oficializada ante el gabinete legal y ampliado quienes se encuentran reunidos en estos momentos en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche Siglo XXI.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió a quienes trabajan en el Gobierno y aspiran a alguna candidatura que renuncien a sus cargos, también trascendió que Liz Hernández renunciará a la Secretaría de Gobierno para ir por la diputación federal por el Distrito I, y en su lugar será nombrado Rafael Castilla.

Estos movimientos obedecen a un posible reacomodo político al interior del partido, donde los resultados de distintas mediciones habrían anticipado un escenario adverso en encuestas.