CONFIRMA PEMEX DERRAME EN PROGRESO, YUCATÁN POR FUGA EN DUCTO REPORTADA POR PESCADORES, Y ASEGURA QUE YA LA REPARÓ

Luego de que pescadores y habitantes de Progreso, Yucatán, detectaron 2 manchas de hidrocarburos en la zona del muelle fiscal, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó ayer martes el derrame por la fuga en un ducto, a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo, y aseguró que su personal especializado lo reparó y selló de forma definitiva.

El problema fue identificado desde el 17 de abril, cuando se observaron “pequeñas iridiscencias y burbujas”, por lo cual iniciaron labores de limpieza y protocolos de contención, y se suma a otros 4 eventos recientes de Pemex en aproximadamente un mes, incluyendo incendios y derrames en el Golfo de México.

Las manchas detectadas eran extensas: una a unos 300 metros de la playa y otra a 150 metros, y habitantes señalaron que llevaban meses observándolas y reportándolas, pero fue hasta el lunes previo cuando autoridades verificaron la situación.

El pescador Diego Azueta advirtió que el derrame podría afectar tanto la pesca como el turismo, y aunque Pemex afirmó que la fuga fue contenida totalmente y que no hay hidrocarburos en playas, pescadores reportaron su presencia muy cercana a la costa.

Hace apenas 4 días, organizaciones civiles y ambientalistas exigieron a Pemex informar cuánto crudo se derramó en un ducto —en la zona Abkatun-Cantarell, dijo la autoridad— que afectó el litoral del Golfo de México, el cual inició en Campeche y que llegó a playas de Veracruz y Tabasco.

Otros incidentes: El 17 de marzo, explosión e incendio en la barda perimetral de la refinería Olmeca Dos Bocas que causó 5 muertes y provocó una fuga inicial de hidrocarburos; un día después, el 18, se registró un derrame de crudo en el río Seco, con unos 3 mil barriles vertidos; el 21-22 de marzo se reportó un tercer incidente en menos de un mes, confirmado por Pemex, afectando el área de influencia de la refinería. También se mostraron imágenes de una presunta fuga de gas que la empresa atribuyó a “vapor de agua” de la coquizadora, y 9 de abril otro incendio en la refinería Dos Bocas.