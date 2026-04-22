PROMESAS DE PRIMER MUNDO, PERO PACIENTES DEL IMSS EN EL HORNO

Mientras el discurso oficial presume nuevos hospitales, equipamiento moderno y llegada de médicos especialistas, la realidad en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expone un contraste que indigna a los derechohabientes: instalaciones en condiciones precarias y servicios básicos que simplemente no funcionan.

A través de redes sociales, el ciudadano Irving Sosa expuso la situación que atraviesa mientras acompaña a su padre, actualmente internado en la cama 10, pues señaló que desde su ingreso, ayer alrededor de las 15:00 horas, han tenido que soportar temperaturas sofocantes dentro del área hospitalaria por las continuas fallas en el sistema de aire acondicionado, lo que dificulta incluso el descanso de los pacientes.

“Es un calor insoportable, no se puede dormir ni recuperarse así. Es indignante que no atiendan algo tan básico”, recriminó.

Irving Sosa subrayó que este problema no es reciente, pues recordó que en febrero su padre estuvo hospitalizado y los equipos de climatización ya presentaban fallas, las cuales hasta ahora no han sido solucionadas.

Familiares de otros pacientes coinciden en que las áreas permanecen cerradas y sin ventilación suficiente, lo que convierte la estancia en un ambiente incómodo y riesgoso para quienes ya enfrentan padecimientos de salud.

La falta de respuesta de las autoridades ha incrementado el malestar entre los usuarios, quienes critican que una institución de salud pública no garantice siquiera las condiciones mínimas para una atención digna.

Mientras tanto, hasta el momento no hay información oficial sobre reparaciones en curso o una fecha estimada para solucionar el problema.