miércoles, abril 22, 2026
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MUJER QUE YA HA CAUSADO DESTROZOS EN EL CENTRO AHORA DAÑA MOTO Y FARMACIA EN AVENIDA CENTRAL

San Francisco de Campeche, Campeche.- De nueva cuenta, una mujer que anteriormente ha sido arrestada por tornarse agresiva y causar destrozos en el Centro Histórico presuntamente ocasionó daños en una motocicleta y en la puerta de vidrio de una farmacia ubicada sobre la avenida Central, a la altura de la Clínica Campeche, la mañana de este martes.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar luego de que la mujer empujara la motocicleta estacionada y posteriormente dañara el vidrio del local; sin embargo, los afectados no interpusieron querella al considerar que se encuentra en condición de calle y aparentemente presenta afectaciones mentales, por lo que únicamente fue retirada del sitio.

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