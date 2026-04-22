MUJER QUE YA HA CAUSADO DESTROZOS EN EL CENTRO AHORA DAÑA MOTO Y FARMACIA EN AVENIDA CENTRAL

San Francisco de Campeche, Campeche.- De nueva cuenta, una mujer que anteriormente ha sido arrestada por tornarse agresiva y causar destrozos en el Centro Histórico presuntamente ocasionó daños en una motocicleta y en la puerta de vidrio de una farmacia ubicada sobre la avenida Central, a la altura de la Clínica Campeche, la mañana de este martes.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar luego de que la mujer empujara la motocicleta estacionada y posteriormente dañara el vidrio del local; sin embargo, los afectados no interpusieron querella al considerar que se encuentra en condición de calle y aparentemente presenta afectaciones mentales, por lo que únicamente fue retirada del sitio.