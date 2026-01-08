¡MULTAS Y TRÁMITES MÁS CAROS! UMA AUMENTA A 117.31 A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO

El costo de multas, trámites y diversos servicios será más alto en 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización, que tendrá un incremento de 3.69 por ciento respecto al año anterior.

De acuerdo con el organismo, el ajuste entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026. La UMA tendrá un valor diario de 117.31 pesos, mensual de 3,566.22 pesos y anual de 42,794.64 pesos.

La UMA es utilizada como referencia para calcular multas, sanciones administrativas, créditos, pagos de derechos y diversas obligaciones establecidas en leyes federales y estatales, por lo que el incremento impactará directamente en estos conceptos.