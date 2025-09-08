ENREDES: GOBERNADORA DE CAMPECHE PODRÁ EXPROPIAR TU CASITA EN 5 DÍAS, SEÑALAN

EN Q. ROO NO PASARON REFORMAS SIMILARES PORQUE LA GENTE PROTESTÓ

Mediante una publicación en sus redes sociales, el tiktoker quintanarroense Armando Galera señaló que “ahora la gobernadora de Campeche te va a poder expropiar tu casita en 5 días”, y recalcó que la nueva Ley de Expropiación sólo aplica para las expropiaciones del Gobierno Estatal y no del Federal.

Con la nueva normativa, continuó, van a poder expropiar predios a cualquiera con la justificación de hacerlo por utilidad pública, pues antes el Gobierno campechano debía justificar para qué usaría esos terrenos, ya sea escuela o carretera, y otorgaba un tiempo para concretarlo, y ahora “sólo basta decir yo lo quiero, lo tengo, y pueden pasar años sin que construyan algo”.

Sin embargo, añade Armando Galera, lo más peligroso es que con la Ley de Enajenación de Bienes Públicos, ellos pueden vender a privados los terrenos que expropien.

Otro punto es que no hay posibilidad de apelar, ante lo cual sólo queda tramitar en 5 días un amparo, de lo contrario, “bye bye casita”; también, el organismo ante el cual se van a defender los ciudadanos será el mismo que expropia, y la paga será el valor por el cual el afectado compró sin tomar en cuenta plusvalía y mejoras, pero si te niegas y no aceptas el pago en un lapso de 3 años, el Gobierno, que puede tardar 10 años en pagarte, se quedará con ese dinero.

Por último, Armando Galera recuerda que la misma reforma presentó el año pasado la gobernadora (Mara Lezama) de Quintana Roo, “con la diferencia de que las personas se quejaron en mi Estado, y el Congreso local dio marcha atrás para dejarla como estaba”, y consideró que esas acciones son pruebas para ver cómo reacciona la gente, y si nadie dice nada terminarán aplicándolas en cada lugar del país.