APRUEBAN EXHORTO PARA REACTIVAR “OPERACIÓN MOCHILA” EN ESCUELAS DE CAMPECHE

El Congreso del Estado aprobó un dictamen de la Comisión de Educación para exhortar a la Secretaría de Educación (SEDUC) a reactivar e implementar el programa preventivo “Operación Mochila” en planteles públicos y privados de nivel primaria, secundaria y media superior.

La propuesta fue promovida por la diputada del PRI, Delma del Carmen Rabelo Cuevas, para fortalecer las acciones de seguridad y prevención dentro de las escuelas ante posibles situaciones de violencia, presencia de armas o consumo de sustancias ilícitas. El acuerdo aprobado establece que las revisiones y acciones preventivas deberán realizarse en coordinación con autoridades de seguridad, directivos, madres y padres de familia, así como integrantes de la comunidad escolar, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la integridad y la privacidad de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen contempla la aplicación de protocolos de actuación inmediata ante amenazas, violenc1a escolar y cualquier situación que represente un riesgo para estudiantes, docentes o personal educativo dentro de los planteles. De igual manera, el Congreso exhortó a fortalecer los mecanismos de prevención, vigilancia y comunicación oportuna en las escuelas, promoviendo además la participación activa de madres y padres de familia en las acciones de seguridad escolar.