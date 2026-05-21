RESTAURANTES REDUCEN HORARIOS PARA EVITAR CIERRES

El presidente de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Rodrigo Bojórquez Ruiz, reconoció que el sector restaurantero atraviesa uno de sus momentos más complicados y pidió apoyo de ciudadanos, proveedores y locatarios para evitar cierres de negocios.

Aunque aseguró que hasta ahora no se han registrado cierres formales entre afiliados de la cámara, admitió que varios establecimientos ya reducen horarios, ajustan gastos y aplican medidas de emergencia para sobrevivir a la baja económica.

Comentó que el año pasado también fue complicado para el sector, sin embargo, harán todos los ajustes para que la última instancia en sus establecimientos sea el cierre de sus puertas.