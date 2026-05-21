 “EL KILO DE TORTILLA VALE 30 PESOS Y A NOSOTROS NOS PAGAN A 3.50”: PRODUCTORES DE MAÍZ SEÑALAN NO TENER SUBSIDIOS 

El presidente del Proyecto de Salud Pecuarios de Francisco I. Madero, Javier Arteaga Morales, denunció pérdidas económicas que enfrentan productores de maíz debido a los bajos precios que reciben por tonelada, situación que calificó como una “burla” para el campo mexicano, pues aseguró que durante el ciclo agrícola pasado los productores perdieron entre 10 mil y 12 mil pesos por cada hectárea sembrada, ya que producir maíz requiere inversiones de entre 65 mil y 70 mil pesos en maquinaria, abonos, labores de campo e insumos, mientras el grano apenas se comercializa entre 4.80 y 5 pesos, y para este año prevén una caída hasta los 3.50 pesos.

Arteaga Morales explicó que, aunque algunas parcelas logran producir entre 10 y 12 toneladas por hectárea, las ganancias no alcanzan para recuperar lo invertido. Asimismo, criticó la falta de subsidios y apoyos para el campo mexicano, señalando que los productores nacionales no pueden competir dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) frente a otros países donde sí existen apoyos gubernamentales para el sector agrícola.

El dirigente hizo un llamado al gobierno federal para que voltee a ver al campo y revise las políticas agrícolas, advirtiendo que cada vez más productores enfrentan pérdidas que ponen en riesgo la continuidad de la actividad maicera en la región.