RECRIMINAN FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO DE LAYDA A LOS GANADEROS PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

-“NO HAY COMUNICACIÓN NI INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y LAS PREVISIONES PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES”

El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, recriminó el nulo apoyo de las autoridades al sector ganadero ante los efectos negativos que la ola de calor en la entidad causa en el hato, y criticó la falta de comunicación e información del Gobierno de Layda Sansores sobre lo relativo a la sequía y a las previsiones de sus dependencias para apoyar a los productores.

Agregó que en gobiernos anteriores se tenían estrategias específicas para afrontar los problemas derivados del estiaje, las cuales desaparecieron con el Gobierno de Morena.

Pool Alpuche destacó las declaraciones de una diputada de oposición que denunció en la tribuna del Congreso, el abandono en que el Gobierno tiene a los sectores productivos.

La falta de comunicación e información genera malas interpretaciones y que surjan temas que por no ser aclarados terminan afectando a quienes dependen de manera directa de los sectores productivos, lamentó, y pidió información sobre si ha habido mortandad de ganado a causa de la altas temperaturas.