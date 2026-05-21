LO SORPRENDEN CARGANDO UN VENADO; ASEGURA QUE SOLO QUERÍA AYUDARLO

San Francisco de Campeche.- Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana atendieron el reporte de un hombre que cargaba un venado sobre la avenida Héroes de Nacozari, en las inmediaciones de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:45 horas, cuando automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia del sujeto transportando al ejemplar, por lo que los oficiales acudieron a verificar la situación.

De acuerdo con el reporte, el masculino explicó que se dirigía a cortar madera cuando escuchó ladridos de perros. Al acercarse, encontró al venado tirado y decidió cargarlo para llevarlo hacia la avenida.

Minutos después arribó personal del área de Control de Fauna Federal del Aeropuerto, quienes se hicieron cargo del animal para el procedimiento correspondiente.