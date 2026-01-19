SE PELEAN EN REDES POR “LA FELICIDAD EN MÉXICO”: ALITO MORENO Y EL HIJO DE AMLO CRUZAN ACUSACIONES

El periodista Carlos Loret de Mola, en Latinus, dio a conocer un enfrentamiento en redes sociales entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este último afirmara que México se encuentra entre los países más felices del mundo. López Beltrán citó un ranking difundido por la cuenta Infodex en la red social X, donde el país aparece en el décimo lugar, y atribuyó ese resultado a las políticas de la Cuarta Transformación.

La respuesta de Alejandro Moreno fue inmediata y de tono severo. El dirigente priista calificó la afirmación como cínica y alejada de la realidad, retó a López Beltrán a salir a la calle y escuchar a la ciudadanía, y lanzó duras acusaciones contra el expresidente López Obrador, a quien señaló de destruir instituciones, aliarse con el crimen organizado y abandonar al pueblo. Moreno cuestionó la idea de felicidad al asegurar que casi la mitad de los adultos en México vive con depresión por la falta de empleo, seguridad, medicinas y futuro, advirtiendo que esta situación afecta de manera directa a las familias mexicanas.