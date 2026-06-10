VIOLENTO HOMICIDIO EN LA ZONA CENTRO DE CARMEN; HALLAN VIVO A MENOR DENTRO DE LA VIVIENDA

La movilización de elementos policiacos, peritos y personal ministerial generó ayer martes en la noche la muerte violenta de un hombre dentro de una vivienda ubicada por la calle 33, entre 30 y 32 de la colonia Centro, donde localizaron a un menor de edad que quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.

De manera preliminar, trascendió que el caso podría estar relacionado con un presunto robo, durante el cual la víctima habría sido ∆tac∆da con un arma blanca, lo que más tarde confirmó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) mediante un boletín.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron la zona para preservar la escena, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos al área de Delitos de Alto Impacto, iniciaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo y recolectó evidencias que serán analizadas como parte de la carpeta de investigación.

En tanto, el menor localizado en el domicilio fue canalizado a las instancias correspondientes, para garantizar su protección y atención integral.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la víctima no había sido revelada oficialmente, y las autoridades mantenían abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del homicidio y ubicar al o a los responsables.