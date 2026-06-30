MATAN A PUÑALADAS A “POZOLITO”

Ciudad del Carmen.-Sobre la calle del Cárcamo por 42, en los límites de las colonias Salitral y Estrella de Ciudad del Carmen, un joven motociclista identificado por vecinos con el apodo de “Pozolito”, de aproximadamente 21 años de edad, fue asesinado a puñaladas la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Italika FT125 color rojo y placas de Campeche, cuando fue interceptada por 2 sujetos que al parecer se desplazaban en vehículo similar, y atacada en repetidas ocasiones con un arma punzocortante.

“Pozolito” quedó tendido junto a su moto, mientras sus victimarios huyeron.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarle atención prehospitalaria, pero sólo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras personal de la Fiscalía General del Estado procesó el lugar e inició las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Vecinos señalaron que el ahora occiso era ampliamente conocido como “Pozolito”, y comentaron que recién había adquirido su moto.