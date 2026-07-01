EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 01 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.

Layda Sansores utilizó todo el poder del Estado para censurar y desaparecer a los medios de comunicación porque no quería que se narre que, en vez de combatir la corrupción, la multiplicó al igual que la impunidad. Encubrió todos los millonarios desvíos que se documentaron de su gabinete, por lo que los campechanos la califican como una corrupta.

Repasemos. Se negó a investigar a Raul Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit, exhibidos en video sacando millones de pesos en efectivo de Palacio de Gobierno. Siguen impunes los millonarios desvíos de Xóchitl Mejia Ortiz en la Sebien, de Karla Sánchez Sosa e Isabel Espinosa Segura en la Sedumop, de Marcela Muñoz Martínez en la SPSC, de Ricardo Sánchez Cerino en el IEEA, de Luis López López en el Indajucam, de Eutimio Sosa Espina en Cultura, y desde luego, los de su rapaz sobrina América Azar Pérez en la administración anterior.

A un mes de que rinda su quinto informe de actividades, es más que evidente que Layda Sansores no combatió la corrupción, ni tampoco intentó acabar con la impunidad, pues dejó que todos sus bandidos se llevaran su botín sin penalidad alguna. Si ni siquiera la mandataria ha podido explicar en qué gastó los más de 130 mil millones de pesos que ha ejercido, ¿le podía pedir cuentas a los de abajo?

LAYDA SANSORES “NO LO HA HECHO BIEN”.

Inicia julio, un mes menos de “El abuso del Jaguar”, tal y como titulan los Frentes Políticos de Excélsior un comentario sobre los primeros cinco años del arbitrario, nefasto, rapaz y estéril Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. Gracias a Dios sólo le restan 442 días a Layda Sansores, sin duda la peor gobernante que ha padecido Campeche en toda su historia. Reproducimos.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, entra al tramo final de su mandato, con un saldo donde las confrontaciones ocupan más espacio que los consensos. En palabras llanas, no lo ha hecho bien. El recuento incluye choques con periodistas, policías, legisladores de Morena y adversarios políticos, además de resoluciones judiciales que frenaron decisiones de su administración. Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, siguió como antagonista recurrente, aunque las fisuras más delicadas surgieron dentro del propio oficialismo. El poder concentrado dejó huellas y, como se espera, se reflejará en las urnas.”

Conforme pasan los días, la inconformidad y repudio ciudadano por los cada vez peores resultados que sigue acumulando Layda Sansores. Las asesorías e ideas de su inepto sobrino Seso Loco, que carece de una profesión, contribuyeron a que la economía de Campeche decrezca como nunca, y a que se pierda la seguridad, el empleo y la atención médica. Estamos peor que nunca, gracias a ellos.