¡OOOTRA DE LA CFE! EXPLOTA TRANSFORMADOR Y DEJA SIN LUZ A VARIAS COLONIAS EN CARMEN

Una fuerte explosión en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), provocó un apagón durante la noche de ayer viernes en distintos sectores de la ciudad.

El incidente se registró en el cruce de las calles 49 y 48 de la colonia Santa Margarita, donde vecinos reportaron haber escuchado el fuerte ruido acompañado de un destello en lo alto de un poste, tras lo cual el suministro eléctrico se interrumpió.

No se reportaron personas heridas y se esperaba la llegada de cuadrillas de la CFE para verificar la falla y realizar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.