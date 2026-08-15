CIRCULA EN REDES: DENUNCIAN TURISTAS EXTORSIÓN DE POLICÍAS EN SEYBAPLAYA; ¿Y LA SEGURIDAD QUE PRESUMEN LAYDA Y MARCELA?

“FUE MUY DESAGRADABLE Y NOS QUITARON TODO EL DINERO”: BRANDON

En una transmisión difundida en sus redes sociales, el viajero y documentador de historias Brandon LG denunció que en su paso por Seybaplaya, él y su esposa fueron víctimas de extorsión de agentes policiacos, quienes aunque los obligaron a borrar videos y revisar cámara por cámara, pudieron grabar pantalla como respaldo para conservar la evidencia.

En las imágenes se aprecia la casa de campaña y la voz de la esposa de Brandon precisa que eran las 11 de la noche, además de grabar a la patrulla de la Policía Municipal en que llegaron los 3 genízaros que los abordaron. “Estamos en Payucán”, detalló.

Relató que además de revisar las pertenencias de los visitantes, los separaron para preguntarles de dónde venían y si consumían sustancias.

“Fue muy desagradable, y lo peor es que nos quitaron todo el dinero, además de advertirles que los llevarían a la Vicefiscalía acusados de exhibicionismo, lo cual es mentira, pues sólo descansábamos”, acusó Brandon.

Seybaplaya, añadió, tiene policías que desafortunadamente no hacen honor a su uniforme, ni suman al potencial tan grande que tienen estas playas tan increíbles.

Intentaron intimidarnos con la advertencia de quitarnos la moto, por lo cual mejor nos iremos porque no nos sentimos seguros. “Campeche nos dio mil alegrías pero desafortunadamente no siempre todo sale como se espera”, añadió Brandon.