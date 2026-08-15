TEMBLOR EN NUEVOLEÓN DE MAGNITUD DE 3.5

En Nuevo León se registró un sismo de magnitud 3.5 que sacudió la noche de ayer viernes a Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SMN), el evento ocurrió a las 20:06:35 horas, con epicentro localizado a 12 kilómetros al norte de Ciudad Santa Catarina, Nuevo León, a una profundidad de 5.0 kilómetros. Las coordenadas reportadas fueron 25.78 de latitud y -100.44 de longitud.

En un video que circula en redes sociales se escucha un estruendo provocado por el temblor.

La ubicación del epicentro del sismo corresponde al poniente de la zona metropolitana de Monterrey, cerca de los límites entre Santa Catarina y García, de acuerdo con reportes.

La poca profundidad del movimiento telúrico hizo que el temblor pudiera ser percibido por habitantes de distintos sectores cercanos al punto donde ocurrió.

Residentes de la zona reportaron haber sentido una ligera vibración en el suelo, además de escuchar el crujido y movimiento de puertas y ventanas producto del movimiento sismológico. El fenómeno generó sorpresa entre la población, ya que este tipo de eventos sísmicos no suelen ser habituales en la entidad. Protección Civil revisa la zona.

Video: Telediario Mty.