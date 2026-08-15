HABRÁ ANÁLISIS Y DEBATE PARA DEFINIR SI SE PERMITIRÁ EL USO DE CELULARES EN LOS SALONES DE CLASES: CANDELARIO PACHECO

En su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, el secretario estatal de Educación, Candelario Pacheco, informó que en los próximos consejos técnicos, fase intensiva, se analizará si se permitirá o no el uso de celulares dentro de las aulas, pues aunque consideró que es una buena herramienta también hay que identificar que tan permisible puede ser para los alumnos.

Serán analizados, añadió, cuáles son los beneficios y perjuicios, pues hay fundamentos legales donde se manifiesta que el uso continuo del celular está afectando mucho a nuestras niñas y niños, y por eso entraremos en el debate.

Por último, Candelario Pacheco anunció que será generada una liga donde maestras y maestros podrán discernir y comentar del buen uso que se puede dar a esos teléfonos, y cuál sería el resultado.