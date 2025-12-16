¡SÍ “PINTÓ SU RAYA! MAYORÍA MORENISTA “BATEÓ” LA LEY DE INGRESOS DEL ALCALDE DE CARMEN

San Francisco de Campeche.- En medio de críticas y señalamientos de que atenta contra el bolsillo de los carmelitas, la Ley de Ingresos del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue “bateada” por la mayoría morenista en el Congreso del Estado de Campeche, al no incluirla en los dictámenes donde fueron aprobadas por unanimidad las propuestas de los demás Municipios.

Así, al Ayuntamiento de Tenabo le fue aprobada su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, por la cantidad de 142 millones 917 mil 709 pesos; al de Escárcega, por 496 millones 472 mil 198 pesos; al de Seybaplaya, por 107 millones 279 mil 391 pesos; Calkiní, por 318 millones 275 mil 465 pesos; Champotón, por 532 millones 052 mil 771 pesos, y Hecelchakán, por 249 millones 758 mil 227 pesos.

También al de Calakmul, por 322 millones 122 mil 648 pesos; Dzitbalché, por 118 millones 260 mil 346 pesos; Palizada, 179 millones 583 mil 848 pesos; Candelaria, 469 millones 999 mil 160 pesos; Hopelchén, 349 millones 120 mil 610 pesos, y de Campeche, mil 937 millones 643 mil 317 pesos.