SE CONSUMA DESAPARICIÓN DE LA COTAIPEC

San Francisco de Campeche.- A propuesta del Gobierno del Estado, el Congreso de Campeche aprobó la derogación del Artículo 125 Bis de la Constitución local, con lo que desaparece la figura constitucional del organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad.



El artículo derogado establecía la existencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), un órgano independiente, especializado e imparcial, responsable de vigilar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y cualquier ente que ejerciera recursos públicos, para asegurar la transparencia y la máxima publicidad de la información.



Dicho organismo estaba integrado por comisionadas y comisionados designados por el Congreso del Estado para un periodo de 5 años, bajo el principio de paridad de género y debía regirse por criterios de legalidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo y transparencia. Además, la Constitución fijaba requisitos estrictos para quienes aspiraran a ocupar esos cargos, para evitar conflictos de interés y garantizar su autonomía.



Ahora, queda £limin@do el sustento legal del órgano garante de la transparencia a nivel estatal, lo que ha generado inquietud sobre el futuro de los mecanismos de acceso a la información y de protección de datos personales en Campeche, al desaparecer un contrapeso institucional clave frente al ejercicio del poder público.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial qué instancia asumirá estas funciones, ni bajo qué esquema operará.