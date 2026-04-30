INFANCIA CONTAMINADA

Una cosa es su fanatismo y su locura por ese fracaso que se llama 4T y otra muy diferente es que quiera manipular la mente de nuestros hijos y nietos…

“Con motivo del día del Niño, la Tía llevó a su programa de los martes a un grupo de infantes escolares, que participaron en los concursos para escoger al “gobernador por un día” y a los demás integrantes del gabinete. No desaprovechó la ocasión para soltar su veneno, pues los exhortó a convertirse en “promotores y defensores de la Cuarta Transformación”, narró el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia.

–“Vergüenza debería darle, comentó indignada doña Chela, porque no se vale estar contaminando desde ahora la mente de nuestra infancia, con aberraciones que no tienen razón de ser. ¿Qué van a saber nuestros niños de primera, segunda, tercera o cuarta transformación? Y lo peor: ¿qué ha hecho esa mentada 4T en favor de la infancia pues hasta los despojaron de sus guarderías, de medicinas y de otros beneficios con que contaban anteriormente?”

–“Ciertamente, coincidió don Julián, es un exceso que la gobernanta esté manipulando ideológicamente a los niños y a sus papás, alentándolos a defender a la 4T, espero que las autoridades electorales, a denuncia de los dirigentes opositores, le envíen un exhorto y le impongan una sanción para que no vuelva a incurrir en esos excesos” exigió.

–“La verdad, intervino el bolero don Memín, yo no creo que las autoridades investiguen y sancionen esos excesos, ya que en primer lugar están más maiceados que las palomas de la Catedral, y en segundo porque la señora gobernanta no admite ningún recurso legal que vaya en su contra. Tiene a todo un ejército de abogados que impugnan y combaten esas resoluciones judiciales. Por eso es que no ha acatado la orden de la Corte para que ofrezca disculpas a las diputadas tricolores a las que ofendió. Dicen que está esperando el resolutivo de un tribunal intergaláctico para acatar la sentencia”.

–“Lo dirán de vacilada, apuntó el poeta Casimiro, pero es completamente cierto que la señora no ha acatado ninguno de los resolutivos judiciales en su contra, pero en cambio, exige que sus adversarios políticos cumplan de inmediato cualquier sentencia que la favorezca a ella. Hasta en eso es parcial, sectaria, manipuladora y abusiva” subrayó.

–“Pues será el sereno pero yo sí le voy a exigir que ya no se siga metiendo con los niños. Una cosa es su fanatismo y su locura por ese fracaso que se llama 4T y otra muy diferente es que quiere manipular la mente de nuestros hijos y nietos. Luego que no ande llorando de porqué la gente la abuchea, la rechifla y se la mienta cada vez que acude a un evento masivo”.

–“Por cierto comadrita, le contestó don Memín, dice la Tía llorona que los abucheos del estadio fueron financiados por el partido naranja, y como usted confesó que fue de las que la abuchearon, dígame de cuanto fue el apoyito y móchese con una coca de a tres litros ¿no?”.

–“Qué mochada ni qué mochada protestó doña Chela. Lo hice voluntaria y libremente y lo volvería a hacer cuantas veces vea a esa señora en un evento público. El repudio del pueblo se lo ha ganado a pulso y puedo asegurar que es mayoritario y generalizado, aunque le duela” remató.