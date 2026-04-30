jueves, abril 30, 2026
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“LAYDA, MEJOR VETE DEL PAÍS…”, “…MÁS LANA PARA ROBARSE”, Y “VA A CAER CON EL ROCHA…”, RESPONDEN CIBERNAUTAS A ANUNCIO DE LA GOBERNADORA

Circula en Redes.- “Layda, mejor vete del país… Después de Rubén Rocha Moya sigues tú…”, “Ya quiere empezar a desviar la atención. Si en lo que va de sus gobiernos 7 años y no ha habido noticias buenas para la población, sólo para ustedes y sus bolsillos. Pinche vieja inútil. También va a caer con el Rocha y toda la bola de delincuentes que son”, y “Ya les van a mandar más lana para robarse, no han hecho absolutamente nada en Campeche. Más lana para la ridiculez de hora del jaguar y para pagar a los bots”, respondieron cibernautas al anuncio de la gobernadora de que el Gobierno Federal respaldará a la entidad ante la crisis financiera, y de que “vienen buenas noticias de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El hastío ciudadano ante la falta de resultados del Gobierno laydista lo demostró un usuario al escribir: “Tener al Estado de Campeche endeudado y no tener recursos para pagarle a la CFE, eso sí es preocupante; la única esperanza que veo es que Morena se vaya”, uno más aseveró: “Del SAT que ya les llegó cuánto lleva robado cínica”, y otro criticó: “Después de desviar recursos, chingarse los impuestos de Campeche y censurar a periodistas, ahora pide ayuda”.

Y ante el escándalo que generó la acusación de Estados Unidos contra el gobernador morenista sinaloense Rubén Rocha Moya, por colaborar con el crimen organizado, un cibernauta sentenció: “Sigues tú, va el Gobierno gringo por ti Layda, y así cada gobernador de Mugreña”; además, le advirtieron “No más no te vayas a ofender cuando te volvamos a abuchear”.

Los reclamos por falta de atención se reflejan en mensajes como: “Señora gobernadora, voltee a ver a los Municipios por favor. El sector de la salud está en el olvido”, y “Lo que tienes que hacer tía cumple tu promesa de los $150 que se debe pagar a los campesinos del maíz; la Presidenta ya cumplió, ¿y tú cuándo?”, y ante la crisis económica hubo quien resumió: “Falta de apoyo al sector empresarial, cuotas altas de servicio, impuestos altísimos están pegando, creando un ambiente de trabajo informal, cierre de negocios, etc.”.

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