“ES UNA HOJA DE PAPEL EL DOCUMENTO DE PRUEBA CONTRA MOYA”: SHEINBAUM

Como parte de su férrea defensa a favor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “es una hoja de papel” el documento de prueba del escrito presentado por una jueza y la Fiscalía de Nueva York contra el mandatario.

Insistió en que “primero las pruebas”, y recordó el caso del general Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos durante el sexenio de AMLO y la Fiscalía General de la República pidió pruebas, las cuales no tenían sustento y por eso regresó el acusado y fue liberado.

Al respecto, el analista político José Díaz sentenció: “Ya no tienen vergüenza! Dice la presidente Claudia Sheinbaum que las pruebas son sólo papelitos de una juez y de la Fiscalía de Nueva York contra el narcogobernador Rocha Moya. Lo que no dice es que los testigos que lo hunden son los mismos Chapitos. ¿Ahí ya no valen los testimonios?”