HALLAN SIN VIDA A DOCTOR DENTRO DE SU CASA EN EL FRACCIONAMIENTO CAMARONEROS; AL PARECER FUE POR CAUSAS NATURALES

Cuidad del Carmen.- El hallazgo de un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición movilizó a cuerpos de seguridad y emergencia en el fraccionamiento Camaroneros, luego de que vecinos reportaran olores fétidos provenientes de una vivienda.

El hecho se registró en un domicilio de la calle 31-D por 66-A, donde habitaba el médico Melitón Valdez de Alejandre, quien, según habitantes de la zona, llevaba varios días sin ser visto y les preocupó.

Elementos de la Policía Estatal confirmaron el deceso tras ingresar al inmueble, mientras paramédicos de la Cruz Roja certificaron el deceso. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales, aunque serán las autoridades quienes determinen oficialmente el motivo.