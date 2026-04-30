OTRO DÍA DE CALOR EXTREMO EN CAMPECHE; TEMPERATURAS ALCANZARÁN HASTA 42 GRADOS

Un aviso preventivo por altas temperaturas mantiene en alerta a la Península de Yucatán este jueves, con una jornada de condiciones climáticas severas, especialmente en el estado de Campeche y en diversas zonas de Yucatán.

Entre las 12:00 y las 18:00 horas se prevé el periodo más crítico del día. En gran parte del territorio campechano, así como en regiones del occidente, centro y sur de Yucatán, se estiman temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados.

El riesgo principal no solo radica en el calor, sino en la combinación con la humedad, que provocará una sensación térmica superior a los 45 grados. Este escenario incrementa la probabilidad de afectaciones a la salud, sobre todo en menores de edad, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

En otras zonas de la península, el ambiente se mantendrá igualmente caluroso, con registros que oscilarán entre los 35 y 40 grados, lo que refuerza el llamado a mantener medidas preventivas.

Autoridades exhortan a la población a evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa ligera de colores claros y protegerse con gorras o sombreros. También recomiendan incrementar la ingesta de líquidos de forma constante y permanecer atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

Fuente: Meteorología Yucatán