AGUINALDO DEBE SER ÍNTEGRO PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR Y AL COMERCIO LOCAL: ALEJANDRO RISUEÑO

El presidente de Coparmex Campeche, Alejandro Risueño Rivas, urgió a abrir un debate sobre la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo que rebase las 30 UMAS, y a explorar la posibilidad de que los trabajadores reciban esa prestación de fin de año íntegra, sin descuentos fiscales.

Explicó que devolver de inmediato el monto completo del aguinaldo sería un alivio económico concreto para las familias, y una inyección de liquidez positiva para el mercado local.

El dirigente empresarial explicó que la retención que aplican los empleadores funciona como un pago anticipado de impuestos, es decir, se retiene una parte del aguinaldo para enterarlo a la autoridad, pero esa retención es previa a una declaración donde el trabajador podría demostrar deducciones y, en consecuencia, cuál es el impuesto real a pagar.

Además, continuó Risueño Rivas, en la práctica, ese anticipo puede terminar siendo mayor al impuesto neto que correspondería tras la declaración anual. Actualmente la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que el aguinaldo está exento de ISR únicamente hasta el equivalente a 30 días de salario —cualquier monto que exceda ese límite queda sujeto a gravamen—, por lo que sólo una fracción de la prestación llega libre de impuestos.

Calificó como “pequeña” la exención vigente, por lo que propone revisar la norma para que el trabajador reciba la prestación íntegra, y expuso que una iniciativa impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, busca eliminar la retención de ISR sobre el aguinaldo y, en algunos planteamientos, aumentar los días de la prestación.

Desde la perspectiva de Coparmex Campeche, la exoneración total del ISR sobre el aguinaldo tendría efectos directos como mayor poder adquisitivo en hogares campechanos, mayor circulación de dinero en el comercio local y un apoyo concreto a trabajadores que usan esa prestación para gastos esenciales de cierre de año, refirió, y pidió que la propuesta sea estudiada con seriedad y rapidez, para que el aguinaldo vaya íntegro al trabajador, a la persona que lo ganó con su esfuerzo durante todo un año.