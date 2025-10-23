PESE A QUE LA AFLUENCIA TURÍSTICA NO HA SIDO ALENTADORA, LA CANIRAC CONFÍA EN CIERRE POSITIVO DE AÑO

A pesar de que las cifras oficiales en turismo no han sido alentadoras, particularmente en el último trimestre del año, el sector gastronómico de Campeche se declara listo para cerrar el 2025 con optimismo, ya que las próximas celebraciones del Día de Muertos (hanal pixán) y el Buen Fin representan una oportunidad para dinamizar la economía local, confió Rodrigo Bojórquez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Campeche.

El líder restaurantero reconoció que, aunque estas fechas no corresponden a temporadas altas, sí generan un impulso económico relevante para los establecimientos locales. “Octubre y noviembre suelen ser meses de menor movimiento turístico, pero los eventos culturales y gastronómicos que promueven nuestras tradiciones campechanas ayudan a mantener el flujo de consumo, que aumenta entre un 15 y 20 por ciento”, estimó.

Bojórquez Ruiz destacó que durante el Buen Fin los restaurantes del Estado se sumarán con promociones y menús especiales diseñados para atraer a más comensales. Este esfuerzo busca consolidar la tendencia de crecimiento que el sector ha experimentado a lo largo del año.

Asimismo, señaló que el sector gastronómico ya se encuentra preparando estrategias para la temporada decembrina, considerada la más fuerte del año. La expectativa es recibir un mayor número de visitantes, lo que permitirá fortalecer la derrama económica y cerrar el 2025 con resultados positivos.