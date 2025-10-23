HAY CRISIS AUNQUE MORENA DIGA LO CONTRARIO, PUES HAY CIERRE DE NEGOCIOS Y FALTAN EMPLEOS BIEN REMUNERADOS, LAMENTAN

Eduardo, un joven de 20 años actualmente desempleado, expresó su preocupación por la crisis económica que padecen el país, el Estado y el Municipio y la falta de empleos bien remunerados, lo que afecta especialmente a los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, por lo cual el Gobierno de Morena no significa mejora aunque asegure lo contrario.

Y reveló: “Me he estado moviendo para buscar trabajo y me he dado cuenta de que realmente estamos en crisis. He visto muchos locales que a principios de año estaban abiertos pero ahora tienen el letrero de ‘Se renta’. Además, los sueldos muchas veces ni alcanzan el salario mínimo”.

Respecto al desempeño del actual Gobierno de Morena, opinó que la situación no ha mejorado significativamente. “Creo que todo sigue igual. No apoyo a ningún partido político, pero esto ya viene de muchos años. El país lleva tiempo en crisis y lo que me incomoda es que se diga que todo va mejor cuando en realidad los problemas siguen”, comentó.

Al ser cuestionado sobre una comparación con gobiernos anteriores, Eduardo consideró que los únicos cambios positivos han sido en los programas sociales, que ya existían. “Sí ha habido un cambio para bien en lo de las becas, pero son programas que ya estaban; lo único es que ahora se están entregando más”, explicó.

El joven concluyó que los apoyos sociales no sustituyen la necesidad de empleo real. “Los programas ayudan, pero lo que necesitamos es trabajo y oportunidades”, afirmó.