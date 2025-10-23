¿A QUÉ LE TEME LIGIA RODRÍGUEZ QUE SE VA A CHAMPOTÓN A RENDIR SU INFORME?: ESTAMOS UNIDOS CAMPECHANOS

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (CEDH), Ligia Rodríguez, rendirá su último informe este viernes en el municipio de Champotón y no en la capital, lo que, según la organización ciudadana “Estamos Unidos Campechanos”, obedece a un intento por evitar manifestaciones de inconformidad. El colectivo señaló que asociaciones civiles, periodistas y ciudadanos tenían previsto protestar en Campeche por la falta de resultados de la institución, a la que acusan de guardar silencio ante las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la actual administración estatal.

La agrupación reprochó que, durante su gestión, Rodríguez no haya emitido recomendaciones firmes contra casos de abuso policial, persecución y represión, y que haya preferido proteger al poder antes que defender a las víctimas. Calificaron el informe como “vacío y sin credibilidad”, y aseguraron que el hecho de hacerlo fuera de la capital refleja el distanciamiento de la funcionaria con la sociedad campechana. “Campeche necesita una Comisión que dé la cara por el pueblo, no que huya del reclamo ciudadano”, expresó el colectiv