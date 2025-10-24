EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 24 DE OCTUBRE DE 2025

LAYDA, CHILLONA Y MENTIROSA (1).

En su pasado show del martes, Layda Sansores dedicó casi tres minutos a hablar de Telemar, portal que ahora pretende censurar y a los que califica de “chillones, mentirosos”. Justifica que “la fiscalía tiene todo el derecho, está pidiéndoles información”, pero omite decir que es ella quien ordenó hacerlo y censurar el medio, al que pretende también imponer medidas cautelares injustificadas. Y dice:

“Nosotros queremos advertirles que, porque es curioso, de uno dicen, insultan, una misoginia brutal, las burlas. Yo digo, es parte del momento político que vivimos, pero entonces cuando ellos me insultan, eso es libertad de expresión, se vale decirte y se meten con tu madre, con tu padre y con todo, con lo más intimo, con todo se pueden meter. Ahh pero cuando tu te defiendes, porque también tienes un derecho, entonces eso es censura.

Miente Layda Sansores y omite mencionar las numerosas veces que ha insultado, denostado y desprestigiado a TRIBUNA y TELEMAR, en esa campaña de odio, misoginia y desprecio que protagoniza desde hace cuatro años desde su jaguar. Ahora chilla porque se le contestan sus insultos, y miente en su defensa. ¿Podría mencionar cuantos pinochos nos atribuyó en sus campañas de odio? Ella si puede insultar a los medios, pero estos tienen derecho a defenderse sin ser censurados. Continuamos mañana.

LUISA ALCALDE, CÓMPLICE DE HUACHICOL.

Alguien tenía que hacerlo, y fue el exgobernador Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien puso en su lugar a la cínica y corrupta dirigente de Morena, María Luisa Alcalde Luján, quien está involucrada y es cómplice del saqueo del huachicol fiscal. Reproducimos.

“Llegaste a Tamaulipas Luisa Alcalde a atacar a mi partido y a mi persona sin un solo elemento de prueba, todo a base de mentiras y calumnias. En tu gira te faltó hablar sobre los huachicoleros de tu partido y del narcogobernador Américo Villarreal. No me perdonan haber descubierto, denunciado y exhibido la red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que fuiste parte, y que durante tu periodo como secretaria de Gobernación ascendió a más de $136,620,099,536.30 pesos en IEPS y tú lo sabías, eres responsable y cómplice.”

A diferencia de la corrupta dirigente morenista, García Cabeza de Vaca publica en redes sociales pruebas de los millonarios faltantes de gasolina que hubo mientras Alcalde Luján presidía la Segob. Hasta hoy, el inmenso desfalco del gobierno de López Obrador goza de impunidad que le brinda la presidente Claudia Sheinbaum. ¿Hasta cuándo? ¿No decía que no mentiría, no robaría y no traicionaría?