CON UNIDAD HAY QUE ENFRENTAR A ESTE MONSTRUO QUE ATENTA CONTRA LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

▪ Layda se ha empecinado en la persecución contra los medios y periodistas, advierte

Al lamentar que en Campeche los medios de comunicación son atosigados y los responsables perseguidos, el exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, expuso en un video que la gobernadora Layda Sansores se ha empecinado en la persecución contra los medios y periodistas, de ahí que cuando llega al Gobierno había 5 medios escritos y televisoras locales, pero ahora no los hay y todo se maneja a través de plataformas digitales, pues es subversivo trabajar en la información.

Es una triste realidad, y nuestro Estado pareciera ser el laboratorio de los gobiernos Federal y estatales, subrayó, y remarcó que son los tribunales, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Electoral, que pese a no estar en elecciones, obstaculizan la actividad de los comunicadores.

González Valdez expresó: “Hay golpes físicos, puedo asegurarlo porque los he padecido y estuvieron a punto incluso de m@t@rme. Terminé en el hospital por una g0lpiz@ propiciada por policías, y s3cu3strado 48 horas en una celda inmunda de la Fiscalía General del Estado. Esa es la situación que se vive en Campeche, y les agradezco, y agradezco al entorno nacional que nos ha brindado la solidaridad para enfrentar el @co$o y la persecución”.

Por último, afirmó que “esto no termina, la gobernadora ha @men@zado con seguir en esa actitud, en esa conducta que no encuentra freno ni en el medio estatal ni en el federal. Creo vale pena, colegas, que analicen lo que ocurre en el país y con unidad y reflexión enfrentemos a este monstruo que atenta contra las libertades de expresión y de prensa”.