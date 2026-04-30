“QUEREMOS RESPUESTAS”: PESCADORES BLOQUEAN 3 TRAMOS CARRETEROS PARA IMPEDIR EL INGRESO DE VEHÍCULOS DE PEMEX Y CONTRATISTAS
-SE DESPLOMA SU PRODUCCIÓN POR EL DERRAME DE HIDROCARBUROS Y LOS MARGINAN DE APOYOS
Tabasco.- Al grito insistente de “Queremos respuesta”, pescadores de las comunidades de Ojoshal y Paylebot iniciaron bloqueos en tres tramos carreteros de Tabasco contra vehículos de Petróleos Mexicanos y compañías contratistas, tras el desplome de su producción a causa del derrame de hidrocarburos, dio a conocer Fuerza Informativa Azteca (FIA).
Los manifestantes denunciaron que el mercado nacional rechaza su producto por temor a que esté contaminado con petróleo, y que quienes pescan en el Golfo de México fueron excluidos de apoyos tanto de Pemex como del Gobierno, para reponer equipos y redes dañadas por el hidrocarburo.