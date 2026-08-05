GOBIERNO DE SHEINBAUM INVESTIGÓ A USUARIOS Y PERIODISTAS EN LA RED SOCIAL X; LUISA ALCALDE LO PRESENTARÁ HOY O EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Durante su conferencia matutina de hoy miércoles 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno hizo una investigación de usuarios y periodistas en redes sociales.

“¿Qué cuentas son las que levantan una tendencia en X?”, dijo la mandataria sobre el objetivo, y aseguró que son anónimas, de personas que por lo menos no dan la cara.

“Hay algunos otros que sí (dan la cara), incluso periodistas, con mucha calumnia, pero la mayoría es dinero invertido en la red para subir tendencias”, agregó Sheinbaum Pardo, al anunciar que el estudio será presentado por Luisa Alcalde hoy o el próximo miércoles.

Video: Juan Ortiz.