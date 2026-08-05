PABLO GUTIÉRREZ LAZARUS NO CUMPLIÓ PROMESA DE ELECTRIFICAR LA COLONIA EL MANGLAR

AMAGAN CON TOMAR LA CASETA DEL PUENTE DE LA UNIDAD SI NO HAY RESPUESTA EN 10 DÍAS

Habitantes de la colonia El Manglar, en Isla Aguada, se manifestaron este miércoles frente al Palacio Municipal para reclamar el incumplimiento de la promesa de campaña del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus de ampliar la red eléctrica en la comunidad. Los vecinos señalaron que, pese a las gestiones realizadas durante años, continúan sin contar con un servicio adecuado, por lo que exigieron una solución inmediata y una reunión con las autoridades municipales.

Durante la protesta, Gustavo Mosqueda afirmó que la colonia lleva alrededor de 26 años esperando la electrificación, una situación que afecta a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes que no pueden realizar sus actividades en condiciones adecuadas. Advirtió que, si el Ayuntamiento no atiende la demanda, los habitantes bloquearán la caseta del Puente de la Unidad.

Por su parte, Sonia González López, representante de una de las secciones de El Manglar, aseguró que el proyecto permanece detenido desde hace varios meses. Informó que los habitantes otorgaron un plazo de 10 días para recibir una respuesta concreta y, de no obtenerla, endurecerán las protestas con la toma de la caseta del Puente de la Unidad.