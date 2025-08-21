BLOQUEO EN AVENIDA ISLA DE TRIS POR VECINOS AFECTADOS POR FALTA DE LUZ

Ciudad del Carmen.- La tarde de este jueves, vecinos de la colonia 23 de Julio bloquearon la avenida Isla de Tris, una de las principales vialidades que conecta a Ciudad del Carmen con Campeche, en protesta por llevar cuatro días sin energía eléctrica.

Los afectados señalaron que la falta de luz ha provocado la pérdida de alimentos, daños en aparatos eléctricos y condiciones insalubres, además de que el intenso calor vuelve insoportable la situación en sus hogares.

Aunque han levantado reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusaron que la atención ha sido insuficiente. “Solo vienen, revisan y se van. Nos dicen que lo van a arreglar, pero el problema continúa”, expresaron los manifestantes.

De acuerdo con testimonios, al menos dos transformadores presentan fallas recurrentes y requieren ser sustituidos, pero hasta ahora únicamente se han hecho reparaciones temporales.

La inconformidad se ha extendido a un grupo nutrido de colonos, quienes advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta recibir una respuesta clara y una solución definitiva por parte de la CFE.