APARATOSO ACCIDENTE AL REBASAR; CAMIONETA QUEDA DESTROZADA TRAS COLISIÓN CONTRA TRACTOCAMIÓN

Un fuerte accidente se registró la mañana de este lunes sobre la carretera Federal 180, en el tramo Champotón–Sabancuy, a la altura de Punta Xen y del complejo Akbal. Al parecer, el conductor de una camioneta cerrada con caja incluida intentó realizar una maniobra de rebase, pero le fue imposible esquivar a un tractocamión que venía de frente, lo que provocó una colisión lateral.

El percance dejó como saldo daños materiales y varias personas con lesiones leves. La Cruz Roja brindó atención a los ocupantes, mientras que elementos de la Guardia Nacional se mantienen en el sitio para abanderar la zona. Ambos carriles permanecieron cerrados durante las labores de retiro de las unidades involucradas, con apoyo de grúas.