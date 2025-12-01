NO DISIMULA AMLO PREOCUPACIÓN SI TRUMP COMBATE A NARCOS EN NUESTRO PAÍS

Al afirmar que “nuestro país es libre, independiente, y que no somos colonias de ningún país extranjero”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “la tercera razón por la que saldría a la calle sería para defender la soberanía de México”.



Lo anterior en el video que publicó para reaparecer de manera pública, sin embargo, ¿por qué no en lugar de marcar “línea” contra el objetivo del presidente norteamericano Donald Trump de combatir a grupos del narcotráfico en México, mejor propone un plan para erradicar a esas agrupaciones criminales, que tomaron fuerza gracias a su política de “abrazos”?



Vía: Visión Política Noticias.