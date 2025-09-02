LA CENSURA EN CAMPECHE ES UN “RÉGIMEN CUBANO” POR LA REPRESIÓN A PERIODISTAS, AFIRMA CIRO GÓMEZ LEYVA

El periodista Jorge González Valdés, exdirector de Tribuna Campeche, denunció que la jueza Guadalupe Martínez Taboada ordenó la imposición de un “censor personal” que supervise cualquier publicación sobre la gobernadora y hasta las reuniones que sostenga.

González Valdés explicó que, pese a contar con un amparo que le permite seguir ejerciendo su labor periodística, esta medida vulnera sus derechos constitucionales, afectando los artículos 6, 7 y 133 de la Constitución, y restringe gravemente la libertad de expresión. Señaló que la gobernadora y su equipo impulsan múltiples demandas contra periodistas críticos, generando un ambiente de represión y autocensura.

Ciro Gómez Leyva calificó la situación como una especie de “régimen cubano” dentro de México, donde la gobernadora actúa con total impunidad, controlando y limitando la labor de quienes cuestionan su administración.

El comunicador añadió que la denuncia de “incitación al odio” presentada contra él aún no define si fue en lo personal o como funcionaria pública, y reiteró que toda su información se centra en la función gubernamental, sin afectar asuntos privados. Asimismo, recordó que se encuentra jubilado desde hace ocho años, lo que hace más grave la imposición de medidas de supervisión sobre su trabajo.