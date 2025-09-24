HERNÁN BERMÚDEZ AUTORIZÓ ASESINAR A DOS POLICÍAS Y ORDENÓ TIRAR SUS CUERPOS EN CHIAPAS O CAMPECHE: LORET DE MOLA

Al recalcar que la salida de Hernán Bermúdez de la Secretaría de Seguridad de Tabasco no fue por sus vínculos criminales, sino por haber arruinado las vacaciones de AMLO en 2023 con la ola de violencia, en su programa en Latinus el periodista Carlos Loret de Mola reveló que, de acuerdo con el expediente de la FGR, el hoy detenido autorizó el asesinato de dos policías, cuyos cuerpos pidió tirar en Chiapas o Campeche.

Andrés Manuel López Obrador viajó a Tabasco para pasar sus vacaciones decembrinas de 2023 y lo encontró “en llamas”. Bermúdez Requena ya había perdido interlocución con el crimen organizado y no pudo parar el fuego, por más que intentó hablar con los narcotraficantes, por lo cual mandó a matar a dos policías desde la propia corporación, expresó Loret de Mola, quien dio paso a un reportaje.

En diciembre de 2023, se expone, Hernán Bermúdez Requena —entonces secretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de “La Barredora”— habría autorizado el asesinato de dos policías estatales en medio de una ola de violencia que paralizó Villahermosa y municipios vecinos.

De acuerdo con una de las solicitudes de orden de aprehensión, a la que Latinus tuvo acceso, Bermúdez pidió a su operador financiero, identificado como C. T. D. R., convencer al líder criminal Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”, para contener la crisis de quema de vehículos, homicidios y saqueos.

El objetivo era recuperar el control antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para las fiestas decembrinas, de donde se trasladaría a Chiapas y regresaría a inicios de 2024 para inaugurar un evento.

Sin embargo, la noche del 22 de diciembre, conocida como “viernes negro”, hubo 4 muertos, balaceras, quemas de vehículos e intentos de motín en penales.

En ese contexto, Bermúdez dio luz verde para ejecutar a los policías Isabelino García de la Rosa, “Chabelo”, y José Zapata Jiménez, “Pepe Zapata”, quienes habían atentado contra “Prada”.

Días después, el 4 de enero de 2024, la cabeza del policía Zapata Jiménez apareció en el municipio de Pichucalco, Chiapas, confirmando la ejecución; y al día siguiente se anunció la renuncia de Hernán Bermúdez.

Isabelino García sigue en calidad de desaparecido.