CUARTA EJECUCIÓN EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE; HALLAN CADÁVER CON TIRO DE GRACIA EN CANDELARIA

Aumenta a 68 la cifra en lo que va de este año 2025

La tarde de ayer martes 23 de septiembre, en un camino de brecha hacia la localidad San José de la Montaña, concretamente en un rancho denominado “El Miedo” del Municipio de Candelaria, fue hallado el cuerpo sin vida y con un impacto de bala en la cabeza de Melquiades M. C., de 45 años.

Es la cuarta ejecución de este mes y la número 68 en lo que va del año.

No hay personas detenidas y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). La causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico severo provocado por proyectil de arma de fuego.

La víctima fue identificada como trabajador de un rancho de la zona, mientras el caso es investigado como homicidio calificado por personal de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).