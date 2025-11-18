DENUNCIAN DEFICIENCIAS EN EL HOSPITAL DE MAMANTEL; “LA GOBERNADORA NO LE PRESENTA A SHEINBAUM COSAS PRIORITARIAS COMO LA SALUD”

Ciudadanos de Mamantel externaron su profunda preocupación y descontento por el deterioro de las instalaciones y los servicios del Hospital de Bienestar de esa localidad que, de acuerdo con denuncias, está en pésimas condiciones.

La crítica fue difundida a través de una publicación en redes sociales por Martín Ramírez Barrera, quien expuso que el referido nosocomio ha evolucionado, pasando de ser considerado uno de los mejores de Campeche a presentar fallas tanto en infraestructura como en la calidad de la atención.

Señala que, en administraciones pasadas, incluso a pesar de supuestos actos de corrupción, ofrecía servicios de “excelencia”, personal médico y de enfermería de alta calidad y disponibilidad de medicamentos, además de que era un edificio digno y limpio que tenía camas cómodas y nuevas, quirófanos de primera y sanitarios higiénicos.

Pero la situación actual contrasta drásticamente con ese panorama, pues la denuncia e imágenes difundidas apuntan a que la degradación se da en todos los aspectos, incluyendo el pésimo servicio del personal y el mal estado del edificio.

El denunciante criticó al actual Gobierno Federal y Estatal al señalar que, tras 7 años de promesas de mejora, el hospital, ahora bajo el nombre de Bienestar, sólo tuvo cambio de pintura y letrero y no rehabilitación de fondo, y concluye con una crítica a la gestión de la gobernadora campechana al recalcar anda “en otros rollos menos donde debe de estar, donde en su cuarta visita que ha hecho la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Estado de Campeche, le han presentado y solicitado cosas sin importancia o prioritarias como es la salud”.