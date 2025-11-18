martes, noviembre 18, 2025
Lo último:
MunicipalesNacionales

ESTABAN “RETECONTENTOS” TODOS DONDE ASESINARON A LA REGIDORA DE PALIZADA

Al subrayar que “en ese lugar de Campeche es donde estaban antier retecontentos”, pues según la presidenta Claudia Sheinbaum “todas las mujeres estaban contentas y ese es el México real”, el periodista y conductor de Fuerza Informativa Azteca, Alejandro Villalvazo, dio a conocer el asesinato de la regidora Karina Díaz.

En el video difundido, Villalvazo acompañó las imágenes con el mensaje:
“Asesinaron a la regidora de Palizada, Campeche, sí, ese lugar mágico donde estuvo la Presidenta el día de la manifestación, donde toda la gente aprueba la 4T”.

También te puede gustar

DEJAN SIN ANESTESIA AL IMSS

El 21 de abril concluirá la aplicación de segunda dosis anticovid de adultos mayores

Autoridades guardan silencio tras presunta muerte de menor por dengue

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *