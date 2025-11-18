ESTABAN “RETECONTENTOS” TODOS DONDE ASESINARON A LA REGIDORA DE PALIZADA

Al subrayar que “en ese lugar de Campeche es donde estaban antier retecontentos”, pues según la presidenta Claudia Sheinbaum “todas las mujeres estaban contentas y ese es el México real”, el periodista y conductor de Fuerza Informativa Azteca, Alejandro Villalvazo, dio a conocer el asesinato de la regidora Karina Díaz.

En el video difundido, Villalvazo acompañó las imágenes con el mensaje:

“Asesinaron a la regidora de Palizada, Campeche, sí, ese lugar mágico donde estuvo la Presidenta el día de la manifestación, donde toda la gente aprueba la 4T”.