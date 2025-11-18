¿CREEN QUE VAN A DEBILITAR A LA PRESIDENTA POR LO QUE GRITAN? SOY MÁS FUERTE CON EL PUEBLO: SHEINBAUM ANTE CONSIGNAS EN MARCHA DE GEN Z

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los gritos y leperadas lanzadas por manifestantes durante la marcha de la Generación Z no debilitan a su gobierno. En su conferencia matutina señaló que, por el contrario, se siente “más fuerte” y respaldada por la ciudadanía.

“¿Creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. ¡Más fuerte soy, más fuerte!”, dijo. Añadió que las leperadas no le afectan y que su administración se mantiene “fuerte con el pueblo”.