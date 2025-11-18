martes, noviembre 18, 2025
Lo último:
Nacionales

¿CREEN QUE VAN A DEBILITAR A LA PRESIDENTA POR LO QUE GRITAN? SOY MÁS FUERTE CON EL PUEBLO: SHEINBAUM ANTE CONSIGNAS EN MARCHA DE GEN Z

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los gritos y leperadas lanzadas por manifestantes durante la marcha de la Generación Z no debilitan a su gobierno. En su conferencia matutina señaló que, por el contrario, se siente “más fuerte” y respaldada por la ciudadanía.

“¿Creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. ¡Más fuerte soy, más fuerte!”, dijo. Añadió que las leperadas no le afectan y que su administración se mantiene “fuerte con el pueblo”.

También te puede gustar

Rusia pide a México autorización para ensayos clínicos de su vacuna antiCovid Sputnik V

Pese a exhorto, pocas escuelas siguieron protocolo de higiene por coronavirus

CON 13 MILLONES DE VOTOS, SHEINBAUM, DEFIENDE “ÉXITO” DE ELECCIÓN JUDICIAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *