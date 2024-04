Layda no sabe gobernar; hay que darle voto de castigo: La Pantera

Si la gobernadora tuviera un poco de vergüenza y dignidad, correría a Marcela

Champoto.- Al recalcarle que no sabe gobernar, José “La Pantera” Martínez Aguilar le exigió a la gobernadora Layda Sansores asumir su responsabilidad en la crisis de gobernabilidad que vive Campeche, en lugar de buscar culpables, y convocó a los campechanos a darle voto de castigo a Morena, para que regrese la tranquilidad.

Fuerte y contundente, expresó: “Aquí no hay mano obscura, ni partidos políticos. La que no sabe gobernar eres tú Layda Sansores, tú eres la responsable de los que pasa en Campeche, no seas sinvergüenza”.

El también exmorenista agregó que si la mandataria tuviera un poco de vergüenza y dignidad, correría a Marcela, y le pidió dejar de ser ridícula, pues es la única responsable de la inseguridad que hay en el Estado.

Ante la mala decisión de darle la espalda a los campechanos llamó a cobrar factura mediante el voto de castigo a Layda y Morena, para que ella, Marcela y su bola de foráneos se vayan de Campeche.

Patentizó todo su respaldo al cuerpo de policías, y rechazó haber sido convocado por algún partido político para acudir a las marchas. “A mí no me convocó nadie, fui por voluntad propia y con mi dinero”.

Martínez Aguilar invitó a la mandataria estatal a que, si no sabe gobernar, que agarre su maletita y se regrese a su tierra, a la Álvaro Obregón en la CdMx, donde hizo robos.