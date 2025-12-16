ENFRENTAMIENTO EN EL CONGRESO DE LA CDMX ENTRE DIPUTADOS DEL PAN Y LEGISLADORAS DE MORENA

Los diputados de Acción Nacional tomaron la tribuna en señal de protesta contra la decisión de Morena de eliminar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. Según los legisladores, las diputadas del régimen respondieron con golpes ante la manifestación.

Con 45 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que elimina el acceso ciudadano a la información fue aprobado por la mayoría de Morena. A partir de ahora, la transparencia en la capital será controlada por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Clara Brugada, bajo la dirección de la ex ombudsman de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.