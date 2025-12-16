EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 16 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTAMINA LA TOXICIDAD DE SANSORES

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan del abuso de poder que ejerce Layda Sansores, utilizando a un servil Poder Judicial, sobre el periodista Jorge González Valdez. A nivel nacional e internacional es considerado una amenaza a la libertad de expresión que pretende normalizar la criminalización del periodismo crítico.

“Todo el Poder. ‘Mi persecución no es casual’, advirtió el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche, al denunciar en entrevista el uso del aparato judicial por parte de la gobernadora Layda Sansores para silenciarlo. Acusado de incitar al odio y con censura previa impuesta por orden judicial, González enfrenta medidas extremas, como vigilancia permanente, veto de opinión sobre Sansores y un censor oficial para supervisar sus contenidos. Este caso amenaza la libertad de expresión y normaliza la criminalización del periodismo crítico en México. La toxicidad de Sansores todo lo contamina.”

Layda Sansores ha utilizado y abusado de los tres poderes para satisfacer sus venganzas, rencores y complejos personales. Le quedan 21 meses a su nefasto gobierno de promesas incumplidas. Heredará a quien tenga la mala suerte de relevarla, una entidad en decrecimiento con sus sectores al borde del colapso, con peores hospitales y servicios médicos, con su peor crisis de empleos formales y una alarmante y creciente inseguridad.

CAMPECHANOS REPRUEBAN A LAYDA

Fue generoso el reciente ranking de gobernadores de Mitofsky correspondiente a noviembre, pues ubica a Layda Sansores como la sexta peor del país, con una reprobación de sólo el 56.4%. Y decimos que fue generoso porque mantiene hundido en la inseguridad a Campeche y ahora pretende endeudarlo con mil millones de pesos que se niega a transparentar.

La encuesta Rubrum de diciembre también le otorgó mejores calificaciones. Su desempeño fue de 5.45, en manejo de la seguridad pública 5.13, en cercanía con la población le dan 5.32, la evaluación del sistema de salud es de 5.15, en calidad y eficiencia del transporte público 6.41, en calidad y estado de las obras públicas 5.79 y en transparencia y acceso de la información 5.38. Salió otra vez ¡reprobada en todo!

No podía ser de otra manera. Layda Sansores pasará a la historia como la peor gobernante que ha tenido Campeche. Ya no le funciona su estrategia de sembrar odio, polarizar y acusar corrupción ajena, cuando se ha encargado de encubrir las pillerías de su gabinete. Tampoco ha dado resultados y mantiene decreciendo al Estado, con crisis de empleo formal, peores servicios de salud y una alarmante inseguridad. Y el repudio popular sigue creciendo…